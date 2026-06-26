Посольство РФ у Молдові поскаржилось на "блокування диппошти", Кишинів відповів

Посольство Росії у Молдові заявило про безпідставне затримання їхніх дипломатичних кур’єрів в аеропорту Кишинева; в МЗС Молдови відкидають звинувачення.

Про це повідомляє Newsmaker, пише "Європейська правда".

Посольство РФ у Молдові заявило про "блокування дипломатичної пошти" у зв’язку із затриманням прикордонниками кур’єрів від МЗС РФ. У дипмісії стверджують, що завчасно інформували Молдову про прибуття кур’єрів, а прикордонники діяли незаконно, коли вимагали оглянути листи. Також, стверджують у посольстві, у кур’єрів вимагали для огляду мобільні телефони.

"Молдовська сторона повертається до винайденої нею ж деструктивної практики блокування дипломатичної пошти, що не має світових аналогів", – заявили у посольстві.

В МЗС Молдови відкинули звинувачення російської сторони щодо неправомірності дій прикордонників. Зокрема, запевняють, що вони не затримували кур’єрів та не відкривали їхній вантаж.

"Висловлюємо жаль у зв’язку з тим, що російська сторона знову вибірково посилається на норми міжнародного права", – зазначили в МЗС Молдови.

Раніше посольство РФ обурювалось, що Молдова не пустила призначеного посла до ув’язненої ексочільниці Гагаузії Євгенії Гуцул.

В МЗС Молдови звинуватили російське посольство у порушенні конфіденційності офіційного листування після публікації ноти протесту, яку вручили призначеному послу Олегу Озерову через забруднення Дністра.