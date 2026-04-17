Посольство Росії у Молдові розкритикувало Кишинів за "подвійні стандарти" після того, як призначеному послу не надали дозволу відвідати ув’язнену башканку автономного регіону Гагаузія, обрану від проросійської політсили "Шор".

Про це повідомляє Newsmaker, пише "Європейська правда".

У посольстві Росії обурилися відмовою Молдови пустити призначеного послом Олега Озерова до ув’язненої Гуцул, яка відбуває покарання у справі про незаконне фінансування партії "Шор".

У посольстві заявили, що Озеров хотів провідати її "з гуманітарних міркувань".

"Це нормальна, усталена міжнародна практика, що повністю відповідає базовим правозахисним зобов’язанням у рамках ОБСЄ… На жаль, подвійні стандарти надійно закріпилися як візитівка Брюсселя і його підопічних", – заявили у дипмісії.

Спікер парламенту Молдови Ігор Гросу каже, що Озеров вже кілька разів намагався отримати згоду на візит до Гуцул.

"Відвідини особи, яка засуджена саме за участь у втручанні у внутрішні справи нашої країни держави, яку він (Озеров) представляє – це провокаційні дії. Наша влада абсолютно правильно вчинила, не дозволивши йому цього", – прокоментував спікер.

Раніше Росія обурювалася тим, що президентка Молдови Мая Санду не поспішає приймати вірчі грамоти Озерова після того, як він прибув до Кишинева.

Нагадаємо, у серпні 2025 року Гуцул засудили до 7 років в’язниці, а секретарку партії "Шор" – до 6 років, визнавши винними у співучасті в незаконному фінансуванні партії. Обидві не визнали провину.

Колишнього голову Народних зборів (парламенту) молдовської автономії Гагаузія Дмитрія Константинова засудили до 12 років колонії за звинуваченням у зловживанні службовим становищем і привласненні грошей.