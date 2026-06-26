Посольство РФ в Молдове пожаловалось на "блокирование диппочты", Кишинев ответил

Посольство России в Молдове заявило о безосновательном задержании их дипломатических курьеров в аэропорту Кишинева; в МИД Молдовы отвергают обвинения.

Об этом сообщает Newsmaker, пишет "Европейская правда".

Посольство РФ в Молдове заявило о "блокировании дипломатической почты" в связи с задержанием пограничниками курьеров от МИД РФ. В дипмиссии утверждают, что заблаговременно информировали Молдову о прибытии курьеров, а пограничники действовали незаконно, когда требовали осмотреть письма. Также, утверждают в посольстве, у курьеров требовали для осмотра мобильные телефоны.

"Молдавская сторона возвращается к изобретенной ею же деструктивной практике блокирования дипломатической почты, которая не имеет мировых аналогов", – заявили в посольстве.

В МИД Молдовы отвергли обвинения российской стороны относительно неправомерности действий пограничников. В частности, уверяют, что они не задерживали курьеров и не открывали их груз.

"Выражаем сожаление в связи с тем, что российская сторона снова выборочно ссылается на нормы международного права", – отметили в МИД Молдовы.

Ранее посольство РФ возмущалось, что Молдова не пустила назначенного посла к заключенной экс-главе Гагаузии Евгении Гуцул.

В МИД Молдовы обвинили российское посольство в нарушении конфиденциальности официальной переписки после публикации ноты протеста, которую вручили назначенному послу Олегу Озерову из-за загрязнения Днестра.