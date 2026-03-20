Молдова розкритикувала посольство РФ за злив офіційної ноти

У Міністерстві закордонних справ Молдови звинуватили російське посольство у порушенні конфіденційності офіційного листування після публікації ноти протесту, яку вручили призначеному послу Олегу Озерову через забруднення Дністра.

Про це повідомляє Newsmaker, пише "Європейська правда".

У коментарі виданню в МЗС підтвердили справжність опублікованої ноти для російського посла румунською мовою, але зазначили, що російськомовна версія формувалася не МЗС.

У відомстві назвали поширення цього документа "порушенням дипломатичної практики і звичаїв, що стосуються конфіденційності офіційного листування".

"МЗС розцінює цей випадок як новий недружній крок, що підриває довіру до діяльності дипломатів посольства Росії у Кишиневі", – заявили у Міністерстві закордонних справ Молдови.

Нагадаємо, йдеться про ноту, вручену призначеному російському послу Олегу Озерову 17 березня у зв’язку із забрудненням Дністра нафтопродуктами внаслідок російських ударів по українській ГЕС. Разом з нотою йому вручили також пляшку брудної води з Дністра.

У посольстві РФ після того відкинули звинувачення, а передану послу пляшку з водою назвали "черговою піар-акцією".

18-19 березня показники якості води у Дністрі покращилися, у четвер влада Молдови анонсувала поступове відновлення централізованого водопостачання низці міст на півночі країни, де його не було з 14 березня. Дністер є джерелом води для 80% населення Молдови.