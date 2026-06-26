Ексміністр оборони Польщі також вирішив повернути нагороду Україні

Колишній міністр оборони Польщі Маріуш Блащак слідом за лідером партії "Право і справедливість" Ярославом Качинським вирішив повернути Україні свій ордер.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Rzeczpospolita.

Колишній міністр оборони написав, що це жест солідарності з родинами жертв Волинської трагедії та вираз підтримки позиції президента Кароля Навроцького.

"Я повертаю орден за заслуги, яким мене нагородила влада України", – заявив політик "Права і справедливості".

За його словами, це "жест солідарності з усіма родинами, які вже десятиліттями чекають на можливість гідно вшанувати своїх близьких, а сьогодні все ще стикаються з перешкодами". Він також додав, що це "вираз протесту проти позиції нинішньої української влади".

Блащак також підкреслив, що його рішення є "виразом підтримки позиції президента Кароля Навроцького, який продемонстрував, що пам’ять про польських жертв і гідність нашої держави не підлягають переговорам".

"Справжнє примирення можна будувати виключно на фундаменті правди та поваги до жертв", – заявив він.

Заява Маріуша Блащака з’явилася на наступний день після аналогічної заяви голови партії "Право і справедливість" Ярослава Качинського. Качинський оголосив, що поверне даний йому Україною Орден князя Ярослава Мудрого II класу. Як він пояснив, це має бути виразом його ставлення до українських еліт та актом лояльності до президента Кароля Навроцького.

Нагадаємо, увечері 19 червня президент Польщі Кароль Навроцький ухвалив рішення про позбавлення президента України Володимира Зеленського ордена Білого Орла у зв’язку з найменуванням одного з українських підрозділів на честь героїв УПА та заявив, що Польща не допустить вступу у ЄС тих, хто не розуміє необхідності відмовитись від "культу тоталітаризму та насильства".

На тлі цього рішення низка українських чинних і колишніх посадовців оголосили, що повернуть свої польські нагороди.

Писали, що заступник голови Сенату Польщі Міхал Камінський вирішив повернути Україні дві державні нагороди через рішення Володимира Зеленського, решти українських президентів та інших посадовців повернути польські нагороди.