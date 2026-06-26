Бывший министр обороны Польши также решил вернуть награду Украине

Бывший министр обороны Польши Мариуш Блащак вслед за лидером партии "Право и справедливость" Ярославом Качиньским решил вернуть Украине свой орден.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Rzeczpospolita.

Бывший министр обороны написал, что это жест солидарности с семьями жертв Волынской трагедии и выражение поддержки позиции президента Кароля Навроцкого.

"Я возвращаю орден за заслуги, которым меня наградили власти Украины", – заявил политик из партии "Право и справедливость".

По его словам, это "жест солидарности со всеми семьями, которые уже десятилетиями ждут возможности достойно почтить память своих близких, а сегодня по-прежнему сталкиваются с препятствиями". Он также добавил, что это "выражение протеста против позиции нынешних украинских властей".

Блащак также подчеркнул, что его решение является "выражением поддержки позиции президента Кароля Навроцкого, который продемонстрировал, что память о польских жертвах и достоинство нашего государства не подлежат переговорам".

"Настоящее примирение можно строить исключительно на фундаменте правды и уважения к жертвам", – заявил он.

Заявление Мариуша Блащака появилось на следующий день после аналогичного заявления председателя партии "Право и справедливость" Ярослава Качиньского. Качиньский объявил, что вернет врученный ему Украиной Орден князя Ярослава Мудрого II класса. Как он пояснил, это должно стать выражением его отношения к украинским элитам и актом лояльности к президенту Каролю Навроцкому.

Напомним, вечером 19 июня президент Польши Кароль Навроцкий принял решение о лишении президента Украины Владимира Зеленского ордена Белого Орла в связи с присвоением одному из украинских подразделений названия в честь героев УПА и заявил, что Польша не допустит вступления в ЕС тех, кто не понимает необходимости отказаться от "культа тоталитаризма и насилия".

На фоне этого решения ряд действующих и бывших украинских чиновников объявили, что вернут свои польские награды.

Сообщалось, что заместитель председателя Сената Польши Михал Каминский решил вернуть Украине две государственные награды из-за решения Владимира Зеленского, остальных украинских президентов и других чиновников вернуть польские награды.