Качинський хоче, щоб Польща блокувала перемовини України про вступ до ЄС

Лідер польської партії "Право і справедливість" ("ПіС") Ярослав Качинський вважає, що Польщі слід почати блокувати нові раунди переговорів у процесі вступу України в ЄС.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Rzeczpospolita.

Качинський зазначив, що висловлює власну думку, а не позицію партії.

"На мою думку, але зараз я висловлюю свою особисту думку, а не думку партії, бо такого рішення партійних органів не було, Польща повинна почати блокувати чергові раунди переговорів щодо вступу України до Європейського Союзу", – сказав він.

Голова "ПіС" наголосив, що й надалі виступає за подальшу підтримку України у війні з Росією, оскільки це відповідає стратегічним інтересам Польщі.

"Я їхав до Києва з підтримкою, бо й надалі є прихильником того, щоб Україна отримувала підтримку й виграла цю війну. Це відповідає нашим стратегічним інтересам. Але Україна має знати: якщо вона хоче вступити до Європи, а ЄС є європейською організацією, то вона має бути нормальною європейською державою і не може мати на своїх прапорах геноцидників, причому геноцидників надзвичайно жорстоких", – заявив Качинський.

Качинський також додав, що питання відповідальності за злочини має охоплювати як притягнення до відповідальності, так і матеріальні зобов’язання.

"Поляки – народ, такий самий, як і інші. За їхнє вбивство треба карати, а водночас виконувати матеріальні зобов’язання. Це стосується репарацій з боку Німеччини", – сказав він.

Він також заявив, що поверне Україні вручений йому орден князя Ярослава Мудрого II ступеня на тлі нещодавнього загострення відносин між державами.

Нагадаємо, увечері 19 червня президент Польщі Кароль Навроцький ухвалив рішення про позбавлення президента України Володимира Зеленського ордена Білого Орла у зв’язку з найменуванням одного з українських підрозділів на честь героїв УПА та заявив, що Польща не допустить вступу у ЄС тих, хто не розуміє необхідності відмовитись від "культу тоталітаризму та насильства".

На тлі цього рішення низка українських чинних і колишніх посадовців оголосили, що повернуть свої польські нагороди.

Писали, що заступник голови Сенату Польщі Міхал Камінський вирішив повернути Україні дві державні нагороди через рішення Володимира Зеленського, решти українських президентів та інших посадовців повернути польські нагороди.