Качиньский хочет, чтобы Польша блокировала переговоры Украины о вступлении в ЕС

Лидер польской партии "Право и справедливость" ("ПиС") Ярослав Качиньский считает, что Польше следует начать блокировать новые раунды переговоров в процессе вступления Украины в ЕС.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Rzeczpospolita.

Качиньский отметил, что выражает собственное мнение, а не позицию партии.

"По моему мнению, но сейчас я выражаю свое личное мнение, а не мнение партии, потому что такого решения партийных органов не было, Польша должна начать блокировать очередные раунды переговоров по вступлению Украины в Европейский Союз", – сказал он.

Председатель "ПиС" подчеркнул, что и выступает за дальнейшую поддержку Украины в войне с Россией, поскольку это отвечает стратегическим интересам Польши.

"Я ехал в Киев с поддержкой, потому что и по-прежнему являюсь сторонником того, чтобы Украина получала поддержку и выиграла эту войну. Это соответствует нашим стратегическим интересам. Но Украина должна знать: если она хочет вступить в Европу, а ЕС является европейской организацией, то она должна быть нормальным европейским государством и не может иметь на своих флагах геноцидников, причем геноцидников чрезвычайно жестоких", – заявил Качиньский.

Качиньский также добавил, что вопрос ответственности за преступления должен охватывать как привлечение к ответственности, так и материальные обязательства.

"Поляки – народ, такой же, как и другие. За их убийство надо наказывать, а одновременно выполнять материальные обязательства. Это касается репараций со стороны Германии", – сказал он.

Он также заявил, что вернет Украине врученный ему орден князя Ярослава Мудрого II степени на фоне недавнего обострения отношений между государствами.

Напомним, вечером 19 июня президент Польши Кароль Навроцкий принял решение о лишении президента Украины Владимира Зеленского ордена Белого Орла в связи с наименованием одного из украинских подразделений в честь героев УПА и заявил, что Польша не допустит вступления в ЕС тех, кто не понимает необходимости отказаться от "культа тоталитаризма и насилия".

На фоне этого решения ряд украинских действующих и бывших чиновников объявили, что вернут свои польские награды.

Писали, что заместитель председателя Сената Польши Михал Каминский решил вернуть Украине две государственные награды из-за решения Владимира Зеленского, остальных украинских президентов и других должностных лиц вернуть польские награды.