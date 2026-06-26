Джерело: Угорщина продовжує блокувати відкриття решти кластерів для України

Угорщина продовжує блокувати схвалення результатів скринінгу кластерів 2-6 для України та Молдови у рамках робочої групи Ради ЄС з питань розширення (COELA), засідання якої відбувається в Брюсселі у пʼятницю, 26 червня.

Про це передає кореспондентка "Європейської правди" з Брюсселя з посиланням на власне джерело в ЄС, яке на умовах анонімності повідомило про перебіг подій під час засідання COELA.

Угорщина не погоджується зі швидким відкриттям решти перемовних кластерів для України та Молдови.

"Під час засідання робочої групи COELA сьогодні вранці Угорщина повторила свої застереження щодо передчасності відкриття решти перемовних кластерів для України", – повідомив співрозмовник "ЄвроПравди".

Він уточнив, що це означає, що робоча група так і не затвердила результати скринінгу кластерів 2-6 для України і цим унеможливила наступний крок: надсилання Україні листа з запрошенням подати переговорну позицію по кожному з кластерів, щоб почати обговорення їхнього відкриття.

Так само заблоковані аналогічні процедури і для Молдови.

Як повідомляла "Європейська правда", на засіданні групи COELA в Брюсселі у вівторок, 23 червня, Угорщина не погодилася затвердити результати скринінгу, пояснюючи це тим, що її експертам необхідно більше часу для оцінки.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський висловлював сподівання, що у найближчі тижні в рамках переговорного процесу про вступ України до ЄС буде відкрито решту п'ять кластерів.

Але "ЄвроПравда" з посиланням на джерела вже повідомляла, що план України відкрити всі кластери у перемовинах про вступ до ЄС у липні 2026 року може не справдитися через брак часу на необхідні переговори та узгодження.

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