У ЄС не впевнені, що Україна відкриє усі перемовні кластери у липні 2026

План України відкрити всі кластери у перемовинах про вступ до ЄС у липні 2026 року може не справдитися через брак часу на необхідні переговори та узгодження.

Про це кореспондентці "Європейської правди" у Брюсселі розповіли чотири дипломати ЄС на умовах анонімності.

ЄС може не відкрити всі перемовні кластери для України у липні 2026 року, як цього хоче українська влада.

Відкриття кластерів – це процес, який має базуватися на заслугах, з дотриманням всіх необхідних процедур, зокрема, детального обговорення умов вступу кожного нового члена з державами-членами ЄС, розповіли співрозмовники "Європейської правди".

Всі вони висловили сумнів, що відповідні дискусії завершаться до 14 липня – дати, яку Україна та посадовці Єврокомісії пропонують як можливу дату відкриття наступних кластерів для України та Молдови.

Один з дипломатичних співрозмовників "ЄвроПравди" спрогнозував, що найближчими тижнями посольство України у ЄС отримає листи від головуючої держави (Кіпру чи скоріш за все Ірландії, яка починає головування в ЄС з 1 липня) з проханням надіслати переговорну позицію по кожному кластеру – але безпосередньо до відкриття кластерів 14 липня справа не дійде.

Ще один співрозмовник припустив, що у липні для України, за умови успішних перемовин, може бути відкрито кілька кластерів (раніше "ЄвроПравда" зауважувала, що найменш "проблемними" є кластери №6 "Зовнішні відносини" та №2 "Внутрішній ринок"), але не всі.

Як повідомляла "Європейська правда", Рада ЄС розпочала технічну підготовку до відкриття кластерів 2-6 для України та Молдови – результат їх скринінгу 17 липня розглядається на засіданні робочої групи Ради ЄС з питань розширення.

Раніше стало відомо, що неофіційно в ЄС вже є узгоджена дата відкриття п’яти кластерів у переговорах про вступ України – це 14 липня.

Президент України Володимир Зеленський після спілкування з лідерами G7 у Франції заявив, що поки що "ніхто не бачить" гальмувань у процесі відкриття всіх кластерів на переговорах з ЄС.

Читайте також статтю "ЄвроПравди": Кластер наш! Що означає рішення ЄС щодо України, яке ухвалили в Люксембурзі.