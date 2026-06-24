26 червня ЄС спробує переконати Угорщину не блокувати листа про відкриття кластерів для України
Новини — Середа, 24 червня 2026, 16:08 — , з Брюсселя
У пʼятницю, 26 червня, робоча група Ради ЄС з питань розширення (COELA) повторно розгляне питання оцінки результатів скринінгу кластерів 2-6 для України, загальмоване 23 червня Угорщиною, – і в разі позитивного рішення запропонує ЄС направити Україні листа з запрошенням подати переговорну позицію по кожному з кластерів, щоб почати обговорення їх відкриття.
Про це кореспондентці "Європейської правди" повідомили на умовах анонімності два посадовці ЄС та два дипломати з держав-членів ЄС, які обізнані з деталями перемовин.
Угорщина на технічному рівні гальмує процес офіційної підготовки до відкриття кластерів 2-6 для України, 26 червня держави-члени спробують переконати її відмовитися від блокування.
"Робоча група Ради ЄС з питань розширення ЄС після оцінки результатів скринінгу має ухвалити рішення про те, що Україна достатньо підготовлена до переговорів", – розповів один зі співрозмовників "ЄвроПравди".
Він додав, що на засіданні групи COELA в Брюсселі у вівторок, 23 червня, Угорщина не погодилася затвердити результати скринінгу, пояснюючи це тим, що її експертам необхідно більше часу для оцінки.
Співрозмовник "ЄвроПравди" наголосив, що "це рішення Угорщини ще не варто сприймати, як блокування, а радше як технічні застереження".
Варто зауважити, що так само не були затверджені результати скринінгу кластерів 2-6 для Молдови.
У результаті було вирішено, що COELA повторно повернеться до цього питання у пʼятницю, 26 червня (початок засідання об 11:00 за київським часом).
"Якщо Угорщина зніме свої "застереження щодо контролю" (scrutiny reserve), Кіпрське головування заявило, що готове внести це питання до порядку денного COREPER (Комітет постійних представників ЄС. – "ЄП") вже цієї п'ятниці", – повідомив один з дипломатів.
Для довідки, Комітет постійних представників ЄС планує зібратися на засідання зранку у пʼятницю, 26 червня.
У свою чергу COREPER, вже без обговорення, має прийняти рішення про надсилання Україні (та відповідно Молдові) листа з запрошенням подати свою переговорну позицію з метою відкриття кластерів 2-6.
Після цього посли ЄС розпочнуть обговорення переговорних позицій Євросоюзу по кожному кластеру, після затвердження яких кластер можна відкривати на відповідній Міжурядовій конференції.
Як повідомляла "Європейська правда", робоча група Ради ЄС з питань розширення ЄС (COELA), у якій беруть участь експерти з усіх 27 держав-членів Євросоюзу, у середу, 17 червня, розпочала розгляд результатів скринінгу усіх невідкритих кластерів для України та Молдови (з 2 по 6), чим дала старт офіційній підготовці до їх відкриття.
Раніше президент Володимир Зеленський своєю чергою висловлював сподівання, що у найближчі тижні в рамках переговорного процесу про вступ України до ЄС буде відкрито решту п'ять кластерів.
Але "ЄвроПравда" з посиланням на джерела вже повідомляла, що план України відкрити всі кластери у перемовинах про вступ до ЄС у липні 2026 року може не справдитися через брак часу на необхідні переговори та узгодження.
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