Источник: Венгрия продолжает блокировать открытие остальных кластеров для Украины

Венгрия продолжает блокировать одобрение результатов скрининга кластеров 2-6 для Украины и Молдовы в рамках рабочей группы Совета ЕС по вопросам расширения (COELA), заседание которой проходит в Брюсселе в пятницу, 26 июня.

Об этом передает корреспондент "Европейской правды" из Брюсселя со ссылкой на собственный источник в ЕС, который на условиях анонимности сообщил о ходе событий во время заседания COELA.

Венгрия не согласна с быстрым открытием остальных переговорных кластеров для Украины и Молдовы.

"Во время заседания рабочей группы COELA сегодня утром Венгрия повторила свои предостережения относительно преждевременности открытия остальных переговорных кластеров для Украины", – сообщил собеседник "ЕвроПравды".

Он уточнил, что это означает, что рабочая группа так и не утвердила результаты скрининга кластеров 2-6 для Украины и, таким образом, сделала невозможным следующий шаг: отправка Украине письма с приглашением подать переговорную позицию по каждому из кластеров, чтобы начать обсуждение их открытия.

Так же заблокированы аналогичные процедуры и для Молдовы.

Как сообщала "Европейская правда", на заседании группы COELA в Брюсселе во вторник, 23 июня, Венгрия не согласилась утвердить результаты скрининга, объясняя это тем, что ее экспертам необходимо больше времени для оценки.

Напомним, президент Владимир Зеленский выражал надежду, что в ближайшие недели в рамках переговорного процесса о вступлении Украины в ЕС будут открыты остальные пять кластеров.

Но "ЕвроПравда" со ссылкой на источники уже сообщала, что план Украины открыть все кластеры в переговорах о вступлении в ЕС в июле 2026 года может не оправдаться из-за нехватки времени на необходимые переговоры и согласования.

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