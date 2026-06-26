У Німеччині заарештували прибічників праворадикальної терористичної групи

Федеральна прокуратура Німеччини заарештувала у Тюрингії двох підозрюваних прихильників праворадикальної терористичної групи "Остання хвиля оборони".

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Spiegel.

Згідно з заявою влади, ці двоє громадян Німеччини разом зі спільниками, як стверджується, намагалися підпалити центр розміщення шукачів притулку в окрузі Альтенбургер-Ланд.

"Учасники групи розбили вікно та намагалися запустити в будівлю піротехнічні засоби, запалені за допомогою феєрверкової батареї", – зазначила Федеральна прокуратура. Однак пожежі не сталося.

Як повідомили слідчі, їх, серед іншого, звинувачують у підтримці вітчизняної терористичної організації. Крім того, їм висунуто звинувачення, зокрема, у спробі вбивства.

За повідомленнями, арешти відбулися в середу в округах Альтенбургер-Ланд та Гера, а ордери на арешт були видані в четвер. Слідчий суддя Федерального верховного суду наказав виконати ці ордери.

"Остання хвиля оборони" – це група молодих неонацистів, яка діє в кількох німецьких землях. З 2024 року вони вербують прихильників через соціальні мережі, такі як Instagram, TikTok та Telegram. Федеральна прокуратура вже давно веде щодо них розслідування. У травні 2025 року провідні прокурори Німеччини спочатку заарештували п’ятьох підозрюваних членів угруповання, яким на той час було від 14 до 21 року. Ще троє підозрюваних уже перебували під попереднім ув’язненням.

У середині березня Федеральна прокуратура провела черговий загальнонаціональний рейд проти угруповання.

За даними Федеральної прокуратури, угруповання "Остання хвиля оборони" вважає себе останнім бастіоном захисту "німецької нації". Його метою було спричинити крах демократичної системи Федеративної Республіки за допомогою актів насильства, насамперед проти мігрантів та політичних опонентів. До таких актів, зокрема, належали підпали та вибухи в місцях розміщення шукачів притулку та лівих організаціях.

Нагадаємо, торік берлінська прокуратура висунула звинувачення проти 60-річного депутата парламенту від партії "Альтернатива для Німеччини" за виконання гітлерівського вітання в будівлі Бундестагу.