У Німеччині підлітків звинуватили у членстві в праворадикальній групі та спробі вбивства

Новини — Четвер, 18 грудня 2025, 16:22 — Олег Павлюк

Федеральний прокурор Німеччини у четвер висунув звинувачення проти восьми підозрюваних за їхню ймовірну приналежність до "праворадикальної терористичної" групи.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.

Більшість підозрюваних були заарештовані в травні, коли їх звинуватили в причетності до угруповання, яке називало себе "Остання хвиля оборони".

За даними федеральної прокуратури Німеччини, угруповання вважає себе "кінцевою інстанцією" для захисту "німецької нації". За її даними, угруповання було засноване в травні 2024 року і планувало або здійснювало підпали та вибухи бомб у будинках шукачів притулку та лівих інституціях.

На той час п'ять підозрюваних віком від 14 до 21 року були заарештовані в землях Мекленбург-Передня Померанія, Бранденбург і Гессен. Поліція провела обшуки в 13 помешканнях там, а також у Саксонії та Тюрингії. Троє інших підозрюваних на той час вже перебували під вартою.

Через вік підозрюваних деякі з них мали з'явитися разом із батьками перед слідчим суддею у федеральному суді в Карлсруе. За винятком одного підозрюваного, якого було звільнено в липні, всі інші перебувають під слідством.

Прокурори також звинуватили сімох ймовірних членів та одного прихильника групи, серед яких були підлітки, у спробі вбивства, змові з метою вбивства та заподіянні тяжких тілесних ушкоджень.

Згідно з документами, оприлюдненими в липні, члени "Останньої хвилі оборони" планували "розпалити расову війну, в якій запуститься спіраль насильства і контрнасильства з метою збереження "білої раси" і, в кінцевому підсумку, ліквідації ліберальної демократії".

Вони нібито публікували расистські та антисемітські повідомлення в соціальних мережах і прославляли "Третій Рейх" і націонал-соціалізм.

Нагадаємо, берлінська прокуратура висунула звинувачення проти 60-річного депутата парламенту від партії "Альтернатива для Німеччини" за виконання гітлерівського вітання в будівлі Бундестагу.

На початку червня писали, що відповідно до щорічного звіту внутрішньої розвідки Німеччини, ультраправа партія "Альтернатива для Німеччини" приховує дедалі більшу кількість правих екстремістів.

