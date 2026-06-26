В Германии арестовали сторонников праворадикальной террористической группировки

Федеральная прокуратура Германии арестовала в Тюрингии двух подозреваемых сторонников праворадикальной террористической группировки "Последняя волна обороны".

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Spiegel.

Согласно заявлению властей, эти двое граждан Германии вместе с сообщниками, как утверждается, пытались поджечь центр размещения просителей убежища в округе Альтенбургер-Ланд.

"Участники группы разбили окно и пытались запустить в здание пиротехнические средства, зажженные с помощью фейерверковой батареи", – отметила Федеральная прокуратура. Однако пожара не произошло.

Как сообщили следователи, их, среди прочего, обвиняют в поддержке отечественной террористической организации. Кроме того, им предъявлены обвинения, в частности, в покушении на убийство.

По сообщениям, аресты состоялись в среду в округах Альтенбургер-Ланд и Гера, а ордера на арест были выданы в четверг. Следственный судья Федерального верховного суда распорядился исполнить эти ордера.

"Последняя волна обороны" – это группа молодых неонацистов, действующая в нескольких немецких землях. С 2024 года они вербуют сторонников через социальные сети, такие как Instagram, TikTok и Telegram. Федеральная прокуратура уже давно ведет в отношении них расследование. В мае 2025 года ведущие прокуроры Германии сначала арестовали пятерых подозреваемых членов группировки, которым на тот момент было от 14 до 21 года. Еще трое подозреваемых уже находились в предварительном заключении.

В середине марта Федеральная прокуратура провела очередной общенациональный рейд против группировки.

По данным Федеральной прокуратуры, группировка "Последняя волна обороны" считает себя последним бастионом защиты "немецкой нации". Его целью было вызвать крах демократической системы Федеративной Республики с помощью актов насилия, прежде всего против мигрантов и политических оппонентов. К таким актам, в частности, относились поджоги и взрывы в местах размещения просителей убежища и левых организациях.

Напомним, в прошлом году берлинская прокуратура выдвинула обвинения против 60-летнего депутата парламента от партии "Альтернатива для Германии" за выполнение гитлеровского приветствия в здании Бундестага.