У Німеччині висунули звинувачення проти депутата "АдН" за нацистський салют у Бундестазі

Берлінська прокуратура висунула звинувачення проти 60-річного депутата парламенту від партії "Альтернатива для Німеччини" за виконання гітлерівського вітання в будівлі Бундестагу.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Welt.

Політик, ім'я якого не розголошується, нібито привітав колегу по партії, клацнувши каблуками і виконавши гітлерівське вітання в гардеробній біля одного з входів до Бундестагу під час сесії 22 червня 2023 року.

"Обвинувачений усвідомлював, що привітання, яке використовувала заборонена Націонал-соціалістична німецька робітнича партія, було помітним для інших людей у зоні входу", – йдеться в заяві прокуратури. Звинувачення було подано до окружного суду Тіргартена.

У жовтні 2025 року депутатський імунітет цього члена парламенту був знятий. Членом "АдН", про якого йдеться, є Матіас Моосдорф. Його звинувачують у тому, що приблизно два з половиною роки тому він зробив гітлерівський салют у бічній кімнаті будівлі Бундестагу.

Політик "АдН", народжений у Лейпцигу в 1965 році, є віолончелістом і з 2021 року є безпосередньо обраним членом Бундестагу. До початку політичної кар'єри Моосдорф з 1988 по 2019 рік був членом Лейпцизького струнного квартету, з яким записав понад 120 компакт-дисків і виступив у 60 країнах.

Нещодавно Моосдорф зіткнувся з проблемами всередині своєї парламентської фракції. У середині вересня колишньому речнику з питань зовнішньої політики парламентської фракції "АдН" було наказано сплатити внутрішній штраф у розмірі 2000 євро за несанкціоновану поїздку до Росії.

На початку червня писали, що відповідно до щорічного звіту внутрішньої розвідки Німеччини, ультраправа партія "Альтернатива для Німеччини" приховує дедалі більшу кількість правих екстремістів.

