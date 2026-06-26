У Молдові викрили схему з незаконного вивезення в РФ товарів для військових літаків

Служба інформації та безпеки (СІБ) разом із Прокуратурою у боротьбі зі злочинністю та в особливо важливих справах Молдови (PCCOCS) припинила схему незаконного експорту товарів подвійного призначення до Росії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NewsMaker.

За даними відомств, продукцію постачали компаніям, пов’язаним із російським військово-промисловим комплексом та таким, що перебувають під міжнародними санкціями.

Загальна вартість поставок, які зараз перевіряють слідчі, перевищує 21 млн леїв (близько мільйона євро).

Як повідомили СІБ та PCCOCS, з 2022 року молдавська компанія, ймовірно, експортувала системи керування та вимірювання електричних сигналів від датчиків. Ці системи використовують у двигунах навчально-бойових літаків Як-130 та винищувачів Су-27. Загальна вартість поставок склала близько 21 млн леїв.

За даними правоохоронців, компанія вказувала в митних деклараціях, що експортує "обладнання для переробки відходів". Таким чином вона намагалася приховати справжнє призначення товарів і ввести митні органи в оману. Крім того, компанія не отримала необхідних дозволів на експорт товарів подвійного призначення.

За версією слідства, представники компанії створили фірму в Росії, щоб приховати кінцевого одержувача товарів. Через цю фірму вони ввозили продукцію, а потім передавали її організації, пов’язаній із російським військово-промисловим комплексом і тій, що перебуває під міжнародними санкціями.

Правоохоронці також заявляють, що представники компанії безпосередньо узгоджували з одержувачем у Росії технічну документацію, завдання та результати випробувань.

24 червня співробітники СІБ та прокурори PCCOCS провели шість обшуків. Вони вилучили деталі систем керування та вимірювання, комп’ютерну техніку, мобільні телефони, технічні документи та контракти, які мають важливе значення для розслідування.

Слідчі вивчать вилучені документи та техніку в рамках кримінальної справи. Правоохоронці продовжують розслідування.

Нещодавно суд у Бельгії визнав винним та засудив до 5 років позбавлення волі чоловіка з громадянством Росії та Бельгії у справі про експорт товарів подвійного призначення до РФ.

Перед тим в Естонії засудили до понад 3 років в’язниці російського підприємця за порушення санкцій.