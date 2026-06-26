В Молдове раскрыли схему незаконного вывоза в РФ товаров для военных самолетов

Служба информации и безопасности (СИБ) совместно с Прокуратурой по борьбе с преступностью и по особо важным делам Молдовы (PCCOCS) пресекла схему незаконного экспорта товаров двойного назначения в Россию.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NewsMaker.

По данным ведомств, продукцию поставляли компаниям, связанным с российским военно-промышленным комплексом и находящимся под международными санкциями.

Общая стоимость поставок, которые сейчас проверяют следователи, превышает 21 млн леев (около миллиона евро).

Как сообщили СИБ и PCCOCS, с 2022 года молдавская компания, вероятно, экспортировала системы управления и измерения электрических сигналов от датчиков. Эти системы используются в двигателях учебно-боевых самолетов Як-130 и истребителей Су-27. Общая стоимость поставок составила около 21 млн леев.

По данным правоохранительных органов, компания указывала в таможенных декларациях, что экспортирует "оборудование для переработки отходов". Таким образом она пыталась скрыть истинное назначение товаров и ввести таможенные органы в заблуждение. Кроме того, компания не получила необходимых разрешений на экспорт товаров двойного назначения.

По версии следствия, представители компании создали фирму в России, чтобы скрыть конечного получателя товаров. Через эту фирму они ввозили продукцию, а затем передавали её организации, связанной с российским военно-промышленным комплексом и находящейся под международными санкциями.

Правоохранители также заявляют, что представители компании напрямую согласовывали с получателем в России техническую документацию, задания и результаты испытаний.

24 июня сотрудники СИБ и прокуроры PCCOCS провели шесть обысков. Они изъяли детали систем управления и измерения, компьютерную технику, мобильные телефоны, техническую документацию и контракты, имеющие важное значение для расследования.

Следователи изучат изъятые документы и технику в рамках уголовного дела. Правоохранители продолжают расследование.

Недавно суд в Бельгии признал виновным и приговорил к 5 годам лишения свободы мужчину с гражданством России и Бельгии по делу об экспорте товаров двойного назначения в РФ.

Перед этим в Эстонии приговорили к более чем 3 годам тюрьмы российского предпринимателя за нарушение санкций.