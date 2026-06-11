У Бельгії росіянина засудили до 5 років в’язниці за експорт РФ товарів подвійного призначення

Суд у Бельгії визнав винним та засудив до 5 років позбавлення волі чоловіка з громадянством Росії та Бельгії у справі про експорт товарів подвійного призначення до РФ.

Про це повідомляє Politico, пише "Європейська правда".

Суд у Брюсселі засудив Віктора Лабіна, який має громадянство Бельгії та РФ, до 5 років позбавлення волі за нелегальний експорт до Росії товарів та хімічних компонентів подвійного призначення.

Судді дійшли висновку, що Лабін відігравав центральну роль у постачанні до Росії понад 400 тонн товарів, у тому числі датчиків, які використовуються для фіксації чи контролю підриву, та хімічних речовин подвійного призначення, як оксид ітрію.

Лабін та ще один підприємець з Брюсселю підробляли митну документацію і спрямовували вантажі через треті країни, як Туреччина, Казахстан, Узбекистан, щоб приховати кінцевий пункт призначення.

Заочно судили також сина Віктора Лабіна – Руслана, за посередницьку роль. Йому присудили 6 років ув’язнення та видали ордер на арешт.

Адвокат засудженого наполягає, що експорт даних хімічних речовин не є нелегальним, та що суд виніс невиправдано жорсткий вирок лише через те, що його підзахисний – росіянин.

Лабін-старший вже відсидів рік під вартою, очікуючи вироку.

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