В Естонії засудили до в'язниці росіянина за порушення санкцій ЄС

Суд в Естонії визнав російського підприємця Івана Анчевського винним у порушенні санкцій Європейського Союзу і засудив його до трьох років і шести місяців позбавлення волі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ERR.

За даними суду, було доведено, що Анчевський разом із пов'язаними з ним компаніями – російською ТОВ "Мелітек" і зареєстрованою в Естонії Melitec Europe – організував поставки зі Швейцарії до Росії обладнання, забороненого європейськими санкціями.

При цьому суд виправдав підприємця за епізодами, пов'язаними з поставками товарів подвійного призначення.

Як пояснив прокурор Вахур Верте, у разі підтвердження цих звинувачень покарання могло б сягати десяти років позбавлення волі.

За версією звинувачення, обладнання, що поставлялося, могло використовуватися у військових цілях, зокрема для керування безпілотниками, але в самій компанії стверджували, що техніка призначена для наукових досліджень.

Рішення суду першої інстанції не набрало законної сили.

Нагадаємо, на початку лютого в німецькій Саксонії затримали депутата земельного парламенту Йорга Дорнау від ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини" за підозрами в обході санкцій проти Білорусі.

Повідомляли також, що естонські правоохоронні органи порушили кримінальну справу стосовно громадянина Естонії, який намагався перевезти через кордон 170 матрьошок.