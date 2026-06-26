У Латвії двоє винних у шпигунстві на Росію отримали тюремні строки

У Латвії двох осіб, у тому числі раніше відомого таксиста Сергєя Сидорова, визнаних винними у шпигунстві на користь Російської Федерації, засудили до 5 і 6 років.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Delfi.

Ризький міський суд у п’ятницю визнав Светлану Ніколаєву та таксиста Сергєя Сидорова винними у збиранні інформації, що не підлягає розголошенню, на користь Росії.

Суд засудив Ніколаєву до п’яти років позбавлення волі та двох років пробаційного нагляду. З урахуванням часу, проведеного нею під вартою, Ніколаєвій доведеться провести у в’язниці ще два роки та десять місяців.

Сидорова засуджено до шести років позбавлення волі та двох років пробаційного нагляду. З урахуванням часу, проведеного під вартою, йому доведеться відбути у в’язниці ще три роки та десять місяців.

Застосований до Ніколаєвої та Сидорова запобіжний захід – взяття під варту – залишено без змін до набрання вироком чинності.

Вирок може бути оскаржений у вищих судових інстанціях.

Як повідомлялося, Сидорова звинувачують у тому, що він просив одного з ув’язнених з’ясувати імена інших осіб, яких звинувачують у шпигунстві. Пізніше Сидорову були передані особисті дані трьох таких осіб.

Адвокат Сидорова під час судових дебатів згадала показання обвинуваченого, які він давав раніше, пояснивши, що його слова "такі самі шпигуни, як я" слід тлумачити як "такі самі псевдошпигуни, як я".

Ніколаєва, обвинувачена разом із Сидоровим, була залучена до цієї кримінальної справи після того, як, на думку обвинувачення, з’ясувалося, що вона їздила до Росії не тільки для того, щоб допомогти синові з різними документами, а й, за її словами, щоб отримати гроші від родички Сидорова, призначені для оплати послуг адвоката.

У обвинуваченні йдеться про те, що таким чином Ніколаєва передала інформацію про ув’язнених, відомості про яких отримав Сидоров.

За словами захисниці, мати Сидорова сама звернулася до Ніколаєвої, оскільки раніше обидва обвинувачені були однокласниками.

Як зазначила адвокатка, обвинувачені зв’язувалися одне з одним телефоном лише один раз, і розмова тривала 32 секунди.

Згідно з обвинуваченням, у жовтні 2022 року на платформі Telegram разом з іншими каналами було створено групу "Балтійські антифашисти". Разом вони збирали інформацію, щоб допомогти Росії та її службам атакувати безпеку Латвії.

Телеграм-канали, якими керували "Балтійські антифашисти", регулярно публікували запрошення для жителів Латвії збирати інформацію, корисну для російських спецслужб і розвідки. Також публікувалися запрошення збирати інформацію про розвиток оборонної системи Латвії, міжнародне співробітництво Латвії, оборонні плани НАТО, практичну діяльність країн-членів НАТО в Латвії, а також інформацію про підтримку України з боку Латвії.

У деяких випадках у дописах зазначалося, що ця інформація буде передана до Слідчого комітету Росії або Федеральної служби безпеки (ФСБ). У свою чергу, інформація стратегічного та оперативно-тактичного характеру в першу чергу потрібна Головному розвідувальному управлінню та Генеральному штабу Збройних сил Росії.

Відповідаючи на ці запрошення, Сидоров, керуючись ідеологічними мотивами, погодився збирати інформацію, знаючи, що вона буде передана російським спецслужбам, підкреслюють у прокуратурі.

Нагадаємо, раніше у Німеччині викрили ймовірних шпигунів РФ, що могли готувати напад на виробника дронів.

А у березні у Німеччині заарештували громадянина України, якого підозрюють у шпигунстві за військовим ЗСУ на користь російської розвідки.