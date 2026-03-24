ЗМІ: у Німеччині викрили ймовірних шпигунів РФ, що могли готувати напад на виробника дронів

У Німеччині затримали двох осіб, які могли в інтересах Росії збирати інформацію про німецького постачальника дронів для України з метою підготовки нападу або диверсії.

Про це повідомляє Spiegel з посиланням на свої джерела, пише "Європейська правда".

Федеральна прокуратура Німеччини нібито видала ордер на арешт двох підозрюваних російських агентів, які стежили за німецьким підприємцем. Його компанія виготовляє БпЛА військового призначення та компоненти, що постачаються Україні.

Затримані – 43-річний харків’янин Сергій Н. та 45-річна румунська громадянка Алла С.

Аллу затримали на території Німеччини у землі Північний Рейн-Вестфалія, Сергія – в іспанському містечку неподалік Аліканте за запитом Німеччини.

Арешти стали підсумком тривалого розслідування контррозвідувальних підрозділів Федерального офісу захисту конституції та баварської земельної кримінальної поліції.

За даними слідства, Сергій почав з грудня 2025 року системно збирати інформацію про німецьку компанію-виробника дронів, у тому числі приховано знімав їхні об’єкти.

З березня до стеження нібито долучилась Алла. Вона, як вважають, дізналась адресу проживання підприємця, приходила туди і приховано фотографувала будинок на свій телефон.

Слідчі припускають, що метою збору інформації була підготовка "подальших дій проти цілі", ймовірно аж до фізичного нападу чи вбивства.

Затриманим висунули звинувачення у шпигунстві, вони мають постати перед судом 25 березня для визначення подальших заходів. У випадку Сергія, просять про його екстрадицію до Німеччини.

Журналісти дізнались ім’я підприємця, про якого йдеться, але не розкривають його та назви компанії. Чоловік повідомив їм, що вже деякий час тому почав вживати заходів безпеки, розуміючи загрози, пов’язані зі своєю сферою діяльності.

Компанія спершу постачала в Україну дрони-камікадзе, а останнім часом постачає переважно компоненти до БпЛА.

На початку 2025 року в НАТО офіційно підтвердили, що Росія планувала замах на гендиректора концерну Rheinmetall.

Тим часом у Чехії затримали трьох підозрюваних у підпалі складу збройового заводу в Пардубіце, серед них – громадяни Чехії та США.

