Укр Рус Eng

У Німеччині заарештували українця за підозрою у шпигунстві на РФ

Новини — Понеділок, 30 березня 2026, 17:21 — Ольга Ковальчук

У Німеччині заарештували громадянина України, якого підозрюють у шпигунстві за військовим ЗСУ на користь російської розвідки.  

Про це, як пише "Європейська правда", повідомила Федеральна прокуратура Німеччини.

Обвинуваченого, громадянина України Віталія М., заарештували в Гагені 27 березня. 

Наступного дня його доставили до Федерального суду. Суддя видав ордер на арешт підозрюваного і наказав утримувати його під вартою.

Віталія М. звинувачують у тому, що він виконував вказівки російської розвідувальної служби. Обвинувачений щонайменше з листопада 2025 року збирав інформацію про чоловіка, який проживав у Німеччині та брав участь у бойових операціях Збройних сил України.

Стеження, ймовірно, слугувало для підготовки до подальших розвідувальних операцій проти військового в Німеччині, додали в прокуратурі. Подальшим розслідуванням займається поліція Гагена.

Як повідомлялося, минулого тижня у Німеччині затримали двох осіб, які могли в інтересах Росії збирати інформацію про німецького постачальника дронів для України з метою підготовки нападу або диверсії.

Цього місяця німецька Федеральна служба захисту конституції (BfV) заявила про зростання рівня саботажу, шпигунства та інших видів небезпечної діяльності, спрямованих проти Німеччини.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Німеччина Війна з РФ
Реклама: