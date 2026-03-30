У Німеччині заарештували українця за підозрою у шпигунстві на РФ

У Німеччині заарештували громадянина України, якого підозрюють у шпигунстві за військовим ЗСУ на користь російської розвідки.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомила Федеральна прокуратура Німеччини.

Обвинуваченого, громадянина України Віталія М., заарештували в Гагені 27 березня.

Наступного дня його доставили до Федерального суду. Суддя видав ордер на арешт підозрюваного і наказав утримувати його під вартою.

Віталія М. звинувачують у тому, що він виконував вказівки російської розвідувальної служби. Обвинувачений щонайменше з листопада 2025 року збирав інформацію про чоловіка, який проживав у Німеччині та брав участь у бойових операціях Збройних сил України.

Стеження, ймовірно, слугувало для підготовки до подальших розвідувальних операцій проти військового в Німеччині, додали в прокуратурі. Подальшим розслідуванням займається поліція Гагена.

Як повідомлялося, минулого тижня у Німеччині затримали двох осіб, які могли в інтересах Росії збирати інформацію про німецького постачальника дронів для України з метою підготовки нападу або диверсії.

Цього місяця німецька Федеральна служба захисту конституції (BfV) заявила про зростання рівня саботажу, шпигунства та інших видів небезпечної діяльності, спрямованих проти Німеччини.