В Латвии двое виновных в шпионаже на Россию получили тюремные сроки

В Латвии двух человек, в том числе ранее известного таксиста Сергея Сидорова, признанных виновными в шпионаже в пользу Российской Федерации, приговорили к 5 и 6 годам.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Delfi.

Рижский городской суд в пятницу признал Светлану Николаеву и таксиста Сергея Сидорова виновными в сборе информации, не подлежащей разглашению, в пользу России.

Суд приговорил Николаеву к пяти годам лишения свободы и двум годам пробационного надзора. С учетом времени, проведенного ею под стражей, Николаевой придется провести в тюрьме еще два года и десять месяцев.

Сидоров приговорен к шести годам лишения свободы и двум годам пробационного надзора. С учетом времени, проведенного под стражей, ему придется отбыть в тюрьме еще три года и десять месяцев.

Примененная к Николаевой и Сидорову мера пресечения – взятие под стражу – оставлена без изменений до вступления приговора в силу.

Приговор может быть обжалован в высших судебных инстанциях.

Как сообщалось, Сидорова обвиняют в том, что он просил одного из заключенных выяснить имена других лиц, которых обвиняют в шпионаже. Позже Сидорову были переданы личные данные трех таких лиц.

Адвокат Сидорова во время судебных дебатов вспомнила показания обвиняемого, которые он давал ранее, пояснив, что его слова "такие же шпионы, как я" следует толковать как "такие же псевдошпионы, как я".

Николаева, обвиняемая вместе с Сидоровым, была привлечена к этому уголовному делу после того, как, по мнению обвинения, выяснилось, что она ездила в Россию не только для того, чтобы помочь сыну с различными документами, но и, по ее словам, чтобы получить деньги от родственницы Сидорова, предназначенные для оплаты услуг адвоката.

В обвинении говорится, что таким образом Николаева передала информацию о заключенных, сведения о которых получил Сидоров.

По словам защитницы, мать Сидорова сама обратилась к Николаевой, поскольку ранее оба обвиняемых были одноклассниками.

Как отметила адвокат, обвиняемые связывались друг с другом по телефону только один раз, и разговор длился 32 секунды.

Согласно обвинению, в октябре 2022 года на платформе Telegram вместе с другими каналами была создана группа "Балтийские антифашисты". Вместе они собирали информацию, чтобы помочь России и ее службам атаковать безопасность Латвии.

Телеграм-каналы, которыми руководили "Балтийские антифашисты", регулярно публиковали приглашения для жителей Латвии собирать информацию, полезную для российских спецслужб и разведки. Также публиковались приглашения собирать информацию о развитии оборонной системы Латвии, международном сотрудничестве Латвии, оборонных планах НАТО, практической деятельности стран-членов НАТО в Латвии, а также информацию о поддержке Украины со стороны Латвии.

В некоторых случаях в сообщениях отмечалось, что эта информация будет передана в Следственный комитет России или Федеральную службу безопасности (ФСБ). В свою очередь, информация стратегического и оперативно-тактического характера в первую очередь нужна Главному разведывательному управлению и Генеральному штабу Вооруженных сил России.

Отвечая на эти приглашения, Сидоров, руководствуясь идеологическими мотивами, согласился собирать информацию, зная, что она будет передана российским спецслужбам, подчеркивают в прокуратуре.

Напомним, ранее в Германии разоблачили вероятных шпионов РФ, которые могли готовить нападение на производителя дронов.

А в марте в Германии арестовали гражданина Украины, которого подозревают в шпионаже за военным ВСУ в пользу российской разведки.