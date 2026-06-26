У Німеччині закликали поновити спроби заборони ультраправої "АдН"

Міністр внутрішніх справ німецької землі Тюрингія Георг Маєр закликає до нової спроби заборонити партію "Альтернатива для Німеччини" ("АдН")

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє DW.

"На мій погляд, настав час, найпізніше зараз, вжити конкретних заходів для порушення справи про заборону партії", – заявив Маєр із Соціал-демократичної партії, попередивши, що будь-які подальші затримки суперечитимуть принципам міцної демократії.

Заклики Маєра пролунали слідом за експертним звітом, в якому йдеться про те, що справа про заборону "АдН" у Федеральному конституційному суді має хороші шанси на успіх. Звіт був представлений некомерційною організацією "Товариство за громадянські свободи" (GFF).

"Звіт містить добре задокументовані та юридично обґрунтовані докази порушень, наприклад, гідності людини, гарантованої Основним законом", – зазначив він.

Наприкінці 2025 року у Німеччині поновились дискусії про заборону "АдН" на тлі створення її нового молодіжного крила.

Федеральне відомство з захисту конституції класифікувало усю "Альтернативу для Німеччини" як підтверджену праворадикальну організацію.

Але "Альтернатива для Німеччини" здобула перемогу в оскарженні рішення про її класифікацію як правоекстремістської організації.