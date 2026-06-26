В Германии призвали возобновить попытки запрета ультраправой "АдГ"

Министр внутренних дел немецкой земли Тюрингия Георг Майер призывает к новой попытке запретить партию "Альтернатива для Германии" ("АдГ")

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает DW.

"На мой взгляд, пришло время, самое позднее сейчас, принять конкретные меры для возбуждения дела о запрете партии", – заявил Майер из Социал-демократической партии, предупредив, что любые дальнейшие задержки будут противоречить принципам прочной демократии.

Призывы Майера прозвучали вслед за экспертным отчетом, в котором говорится о том, что дело о запрете "АдГ" в Федеральном конституционном суде имеет хорошие шансы на успех. Отчет был представлен некоммерческой организацией "Общество за гражданские свободы" (GFF).

"Отчет содержит хорошо задокументированные и юридически обоснованные доказательства нарушений, например, достоинства человека, гарантированного Основным законом", – отметил он.

В конце 2025 года в Германии возобновились дискуссии о запрете "АдГ" на фоне создания ее нового молодежного крыла.

Федеральное ведомство по защите конституции классифицировало всю "Альтернативу для Германии" как подтвержденную праворадикальную организацию.

Но "Альтернатива для Германии" одержала победу в обжаловании решения о ее классификации как правоэкстремистской организации.