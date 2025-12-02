У Німеччині знову заговорили про заборону "АдН" на тлі створення її нового молодіжного крила

У Німеччині знову почали лунати заклики до заборони ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини" ("АдН") як екстремістської після створення її нового молодіжного крила, що мало б мати менш негативний імідж, аніж розпущена організація.

Про це повідомляє Tagesschau, пише "Європейська правда".

У лавах кількох німецьких політсил знову заговорили про загрозу для демократії з боку "Альтернативи для Німеччини" та необхідність заборонити її після з’їзду нової молодіжної організації "АдН".

Очільник Офісу захисту конституції у Тюрингії Стефан Крамер заявив, що виступи на установчому з’їзді не вказують на якісь явні відмінності між розпущеною "Молодіжною альтернативою" та щойно заснованою новою організацією "Покоління Німеччини", та що обране керівництво і зміст виступів "не лишають сумнівів щодо продовження радикалізації".

Так, обраний лідером "Покоління Німеччини" з результатом понад 90% Жан-Паскаль Гольм з бранденбурзької "АдН" – під класифікацією земельного розвідувального відомства як правий екстреміст.

Кілька представників "Зелених" після з’їзду нової молодіжної організації "АдН" сказали, що вона виглядає загрозою для демократичного ладу.

"Вони відкрито виступають проти нашого вільного демократичного ладу. Федеральний уряд має серйозно розглянути можливість заборони партії через звернення до Федерального конституційного суду", – зазначив лідер "Зелених" Фелікс Банашак.

Речниця фракції СДПН Кармен Вегге вважає, що тепер шанси на успішну заборону "АдН" лише зросли, тому що молодіжна організація виглядає "ще радикальнішою, ніж раніше" і має прямий зв’язок з партією.

Члени розпущеної "Молодіжної альтернативи", яку Федеральне відомство з захисту конституції визнало правоекстремістською, могли не бути (і частіше не були) членами "АдН", тоді як статут "Покоління Німеччини" передбачає, що до організації можуть увійти лише члени "АдН".

Дводенний установчий з’їзд організації у німецькому місті Гіссен супроводжувався протестами та позначився скандалом довкола одного з кандидатів у керівні структури організації – його жестикуляція і вимова нагадали багатьом Адольфа Гітлера.

Федеральне відомство з захисту конституції класифікувало усю "Альтернативу для Німеччини" як підтверджену праворадикальну організацію. Проте оскільки партія оскаржує рішення, до завершення розгляду ця класифікація тимчасово призупинена.