"АдН" виграла позов з оскарженням класифікації як правоекстремістської

Німецька ультраправа партія "Альтернатива для Німеччини" здобула перемогу в оскарженні рішення про її класифікацію як правоекстремістської організації.

Про це повідомляє Spiegel, пише "Європейська правда".

Адміністративний суд Кельна ухвалив рішення, що Федеральний офіс захисту Конституції наразі не має класифікувати "АдН" як підтверджено правоекстремістську організацію – задовольнивши відповідну апеляцію від партії.

Суд вирішив, що федеральне відомство наразі має зачекати результатів основного судового процесу і на цей час утриматись від публічного оголошення такої класифікації.

На думку суду, є досить очевидним фактом, що у межах "АдН" є тенденції до дій проти вільного демократичного ладу, але ще не до того рівня, щоб можна було в цілому говорити про фундаментальні антиконституційні тенденції.

Рішення може бути оскаржене у наступній інстанції, у Вищому адміністративному суді землі Північний Рейн-Вестфалія.

Федеральний офіс захисту Конституції класифікував "АдН" як підтверджено правоекстремістську у 2025 році, після кількох років розслідування.

Наприкінці 2025 року у Німеччині поновились дискусії про заборону "АдН" на тлі створення її нового молодіжного крила.

У лютому 2026 року партію класифікували як правоекстремістську у західній землі Нижня Саксонія.