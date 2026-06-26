Штаб-квартира Єврокомісії була змушена вимкнути кондиціонери через спеку

У п’ятницю штаб-квартира Європейської комісії у Брюсселі була змушена вимкнути систему кондиціонування через спеку.

Про це повідомляє Politico, інформує "Європейська правда".

Співробітники, які працюють у будівлі Берлеймонт, опівдні отримали SMS-повідомлення такого змісту: "BERL – ТЕРМІНОВО – Через екстремальні погодні умови система охолодження на поверхах з 1 по 7 буде вимкнена до кінця дня".

У цій 13-поверховій будівлі розміщуються офіси голови Комісії Урсули фон дер Ляєн, її 26 комісарів та близько 3 000 співробітників. Фон дер Ляєн працює на 13-му поверсі, а офіси більшості її комісарів розташовані на 8-му поверсі та вище.

Протягом останнього тижня у Бельгії та більшій частині Європи панує спека, а температура досягає рекордних значень.

На початку цього тижня Європейська комісія опублікувала рекомендації для своїх співробітників, серед яких – уникнення виходу на вулицю в найспекотніші години дня, регулярне вживання води та початок робочого дня раніше.

Однак ці поради викликали обурення у деяких співробітників Комісії, які працюють у будівлях без кондиціонерів, зокрема у Генеральному директораті з питань сільського господарства (DG AGRI).

"Це наче феодалізм", – сказав у п’ятницю посадовець Єврокомісії, який працює на нижньому поверсі будівлі.

Він мав на увазі той факт, що на верхніх поверхах, де розміщуються кабінети комісарів, кондиціонери продовжують працювати. Інший посадовець погодився, що це "ганьба".

Третій співробітник, який працює на 8-му поверсі, розповів, що навіть при увімкненому кондиціонері температура всередині все одно становила 25,7 градусів.

Європейський парламент також зіткнувся цього тижня з відключеннями електроенергії через підвищене її споживання, пов’язане з посиленою роботою системи охолодження.

Нещодавно стало відомо, що прем’єр-міністр Франції Себастьєн Лекорню може вимагати від членів уряду не їхати у відпустку цього літа через низку криз та надзвичайну спеку, від якої страждає країна.

Також повідомляли, що лідери ЄС повинні зібратися на надзвичайний саміт, щоб посилити заходи захисту від екстремальної спеки та підкріпити кліматичні зусилля блоку.