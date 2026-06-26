Штаб-квартира Еврокомиссии была вынуждена выключить кондиционеры из-за жары

В пятницу штаб-квартира Европейской комиссии в Брюсселе была вынуждена выключить систему кондиционирования из-за жары.

Об этом сообщает Politico, информирует "Европейская правда".

Сотрудники, работающие в здании Берлеймонт, в полдень получили SMS-сообщение следующего содержания: "BERL – СРОЧНО – Из-за экстремальных погодных условий система охлаждения на этажах с 1 по 7 будет выключена до конца дня".

В этом 13-этажном здании размещаются офисы председателя Комиссии Урсулы фон дер Ляйен, ее 26 комиссаров и около 3 тысяч сотрудников. Фон дер Ляйен работает на 13-м этаже, а офисы большинства ее комиссаров расположены на 8-м этаже и выше.

В течение последней недели в Бельгии и большей части Европы царит жара, а температура достигает рекордных значений.

В начале этой недели Европейская комиссия опубликовала рекомендации для своих сотрудников, среди которых – избегание выхода на улицу в самые жаркие часы дня, регулярное употребление воды и начало рабочего дня пораньше.

Однако эти советы вызвали возмущение у некоторых сотрудников Комиссии, которые работают в зданиях без кондиционеров, в частности в Генеральном директорате по вопросам сельского хозяйства (DG AGRI).

"Это как феодализм", – сказал в пятницу чиновник Еврокомиссии, который работает на нижнем этаже здания.

Он имел в виду тот факт, что на верхних этажах, где размещаются кабинеты комиссаров, кондиционеры продолжают работать. Другой чиновник согласился, что это "позор".

Третий сотрудник, работающий на 8-м этаже, рассказал, что даже при включенном кондиционере температура внутри все равно составляла 25,7 градуса.

Европейский парламент также столкнулся на этой неделе с отключениями электроэнергии из-за повышенного ее потребления, связанного с усиленной работой системы охлаждения.

Недавно стало известно, что премьер-министр Франции Себастьен Лекорню может потребовать от членов правительства не ехать в отпуск этим летом из-за ряда кризисов и чрезвычайной жары, от которой страдает страна.

Также сообщалось, что лидеры ЕС должны собраться на чрезвычайный саммит, чтобы усилить меры защиты от экстремальной жары и подкрепить климатические усилия блока.