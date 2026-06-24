Прем’єр Франції попередив своїх міністрів, що їм можуть заборонити відпустки через спеку

Прем’єр-міністр Франції Себастьєн Лекорню може вимагати від членів уряду не їхати у відпустку цього літа через низку криз та надзвичайну спеку, від якої страждає країна.

Про це повідомляє Le Figaro, інформує "Європейська правда".

На засіданні уряду цієї середи Лекорню оголосив "режим готовності", щоб бути готовим до сценарію, за якого відпустка не відбудеться через невизначеність щодо тривалості цієї хвилі спеки.

Міністри отримали чіткі інструкції щодо відпусток, які вони зазвичай беруть на початку серпня, як і багато французів, у розпал літа.

Однак ця спека, що накладається на інші кризи, не дозволяє прояснити ситуацію "ще деякий час", повідомив Лекорню 34 членам свого уряду. Тим більше що нова хвиля спеки, ймовірно, очікується в липні.

Однак прем’єр-міністр все ж спробував заспокоїти своїх підлеглих, запевнивши їх, що в якийсь момент вони зможуть "відпочити".

Видання нагадує, що у 2003 році у розпал смертоносної спеки, яка забрала життя 15 тисяч осіб, міністр охорони здоров’я Жан-Франсуа Маттеї з’явився у випуску новин у своєму саду, в поло, перебуваючи у відпустці в департаменті Вар, що викликало гостру полеміку та змусило його подати у відставку.

Ця ситуація стала знаковою і може пояснити таку пильність щодо літньої відпустки міністрів, особливо в складний для виконавчої влади період.

23 червня став для країни найспекотнішим днем за 79 років, відколи ведуться системні загальнонаціональні спостереження. Максимальні температури сягали 44°C.

На середу "червоне" попередження через екстремальну спеку оголошено для більш як половини країни – 58 департаментів, це безпрецедентний масштаб.

За період спеки зафіксували вже 18 смертей, які пов’язують з екстремальними температурами. Через спекотну погоду призупинила роботу одна з АЕС.