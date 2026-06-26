Франція виділяє 130 млн євро на оснащення шкіл системами охолодження на тлі аномальної спеки

У Франції на фінансування систем охолодження та ремонтних робіт у французьких школах і дитячих садках було виділено понад 130 мільйонів євро, щоб допомогти їм підготуватися до майбутніх спекотних періодів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AFP.

Більшість французьких шкіл не розраховані на екстремальні температури та не мають систем кондиціонування.

У четвер французькі профспілки освітян закликали до страйку на знак протесту проти "неприйнятних умов праці".

Французька енергетична компанія EDF заявила, що виділить 80 млн євро на оснащення шкіл, дитячих садків та центрів догляду за дітьми системами охолодження.

Половина цієї суми піде на фінансування понад 100 тисяч одиниць обладнання – таких як вентилятори, розпилювачі води та кондиціонери – у більш ніж 10 тисяч закладів до кінця вересня.

Решта коштів буде розподілена у вигляді одноразових виплат у розмірі 10 тисяч євро на кожен заклад для фінансування систем охолодження до кінця червня наступного року.

"Оскільки спекотні хвилі дедалі частіше вражають нашу країну, ми хотіли вжити конкретних заходів, допомогаючи школам, дитячим садкам та центрам догляду за дітьми оснаститися як доступними вже зараз рішеннями для охолодження, так і довгостроковими покращеннями", – зазначив у своїй заяві генеральний директор EDF Бернар Фонтана.

Окремо кілька груп, зокрема кредитні установи Banque Postale та Banque des Territoires, заявили, що виділять 50 млн євро на адаптацію 12 500 шкіл.

23-24 червня стали рекордно спекотними днями для Франції за увесь час спостережень. З вечора 25 червня спека почала відступати у найзахідніших районах країни, але для понад 60 департаментів ще діє "червоний" рівень небезпеки.

Через вплив екстремальних температур на інфраструктуру коригували також графік руху на залізниці та призупиняли роботу кількох реакторів АЕС.