Франция выделяет 130 млн евро на оснащение школ системами охлаждения на фоне аномальной жары

Во Франции на финансирование систем охлаждения и ремонтных работ во французских школах и детских садах было выделено более 130 миллионов евро, чтобы помочь им подготовиться к предстоящим жарким периодам.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AFP.

Большинство французских школ не рассчитаны на экстремальные температуры и не имеют систем кондиционирования.

В четверг французские профсоюзы работников образования призвали к забастовке в знак протеста против "неприемлемых условий труда".

Французская энергетическая компания EDF заявила, что выделит 80 млн евро на оснащение школ, детских садов и центров по уходу за детьми системами охлаждения.

Половина этой суммы пойдет на финансирование более 100 тысяч единиц оборудования – таких как вентиляторы, распылители воды и кондиционеры – в более чем 10 тысяч учреждений до конца сентября.

Остальные средства будут распределены в виде единовременных выплат в размере 10 тысяч евро на каждое учреждение для финансирования систем охлаждения до конца июня следующего года.

"Поскольку периоды сильной жары всё чаще затрагивают нашу страну, мы хотели принять конкретные меры, помогая школам, детским садам и центрам по уходу за детьми оснаститься как доступными уже сейчас решениями для охлаждения, так и долгосрочными усовершенствованиями", – отметил в своём заявлении генеральный директор EDF Бернар Фонтана.

Кроме того, несколько групп, в частности кредитные учреждения Banque Postale и Banque des Territoires, заявили, что выделят 50 млн евро на адаптацию 12 500 школ.

23–24 июня стали рекордно жаркими днями для Франции за всю историю наблюдений. С вечера 25 июня жара начала спадать в самых западных районах страны, но для более чем 60 департаментов по-прежнему действует "красный" уровень опасности.

Из-за воздействия экстремальных температур на инфраструктуру также корректировали расписание движения поездов и приостановили работу нескольких реакторов АЭС.