У Німеччині розкритикували ультраправого депутата, який позував з нацистським салютом

Депутата Бундестагу від ультраправої "Альтернативи для Німеччини" ("АдН") Мартіна Райхардта розкритикували за фото, на якому, як вважається, політик показує гітлерівське вітання.

Як пише "Європейська правда", про це пише Politico, яке першим отримало неоприлюднене раніше фото з депутатом.

На фотографії, зробленій у 2020 році, видно як Райхардт піднімає ліву руку та посміхається на одному з партійних зібрань. Сам політик заперечує, що цей жест був нацистським вітанням. Він стверджує, що рук рукою був частиною "жартівливої ​​церемонії посвячення в лицарі", яку проводив один із присутніх чоловіків.

Фото: Politico

Двоє осіб, які також відвідували цю зустріч, сказали, що жест сприймався як нацистське вітання. За їхніми словами, чоловік, який на фото стоїть на одному коліні, Маркус Мотчманн, вручав Райхардту заяву про вступ до лав "Альтернативи для Німеччини", звертаючись до нього зі словами "Мій фюрер". Мотчманн заперечив використання цих слів, але підтвердив, що фотографія справжня.

"Це мало бути смішно. Це абсолютно безглуздо, що це знову роздмухують", – заявив він у коментарі журналістам.

Це викриття з'явилося в політично делікатний момент для партії "Альтернатива для Німеччини" напередодні двох земельних виборів у східній Німеччині, де ультраправі лідирують в опитуваннях. Великі перемоги на вересневих виборах ще більше закріплять домінування "АдН" у деяких регіонах та загострять дебати щодо того, чи можуть консерватори канцлера Німеччини Фрідріха Мерца продовжувати підтримувати так званий "брандмауер", який не допускає ультраправих до федерального уряду.

Консерватори Мерца, які наразі відстають від партії "Альтернатива для Німеччини" в національних опитуваннях, різко розкритикували Райхардта через це фото.

"Нацистський салют – це висловлювання переконань, а не помилка. Будь-хто, хто демонструє щось подібне, не має місця в парламенті", – сказав прем’єр-міністр Саксонії-Ангальт Свен Шульце.

Попри такі засудження, незрозуміло, чи погіршить цей інцидент сильну перевагу "АдН" в опитуваннях, особливо в східній Німеччині, де недовіра до центристських партій поширеніша, ніж в інших частинах країни.

Райхардт, окрім того, що є федеральним законодавцем, очолює земельне відділення партії "Альтернатива для Німеччини" у Саксонії-Ангальт, де одні з виборів заплановані на вересень. Поточні опитування показують, що "АдН" може мати майже 42 відсотки голосів у цій федеральній землі, що гарантуватиме абсолютну парламентську більшість.

Нагадаємо, цього року депутата ультраправої "АдН" оштрафували за нацистський салют на передвиборчому плакаті.

Писали, що міністр внутрішніх справ німецької землі Тюрингія Георг Маєр закликає до нової спроби заборонити партію "Альтернатива для Німеччини" ("АдН").