Депутата ультраправої "АдН" оштрафували за нацистський салют на передвиборчому плакаті

Члена парламенту федеральної землі Бранденбург від партії "Альтернатива для Німеччини" Вілько Меллера оштрафували на 11 тисяч євро за зображення гітлерівського вітання на передвиборчому плакаті.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Die Welt.

Регіональний суд Франкфурта визнав депутата Вілько Меллера винним у використанні символіки неконституційних організацій.

Справа стосується плаката для передвиборчої кампанії Меллера у 2024 році.

На ньому зображені чоловік та жінка, які підіймають руки вгору під кутом 45 градусів, утворюючи своєрідний дах над трьома дітьми, що сидять на дивані.

Zum Wahlplakat hatte ich mich zuerst nicht geäußert.

Jetzt ist klar, das Stockfoto wurde für das Plakat gespiegelt. Warum?

Wilko Möller, der mit seinem Namen auf dem Plakat wirbt, ist bekannt für seine "versteckten" Botschaften und weiß es angeblich nicht. pic.twitter.com/hIbnWHUsTt – Ella  🇸🇪 (@Ella_von_T) July 31, 2024

За визначенням прокуратури, цей жест має візуальну схожість з нацистським салютом.

Зазначається, що сторона обвинувачення також просила штраф у розмірі 2800 євро для графічного дизайнера, який створив зображення. Зрештою, суд його виправдав.

Стверджується, що Меллер схвалив розповсюдження плаката, попри те, що знав про схожість із забороненим жестом. Спочатку "Альтернатива для Німеччини" намагалася зупинити провадження. Однак у січні парламент Бранденбурга більшістю голосів відхилив надання Меллеру імунітету від судового переслідування.

Як повідомляли, у понеділок Нижня Саксонія визнала німецьку ультраправу партію "Альтернатива для Німеччини" правоекстремістською, що надає місцевій владі розширені повноваження для нагляду за партією як потенційною загрозою демократії.

Також писали, що ультраправа "Альтернатива для Німеччини" ("АдН") планує провести конференцію в Ерфурті на початку липня – рівно через століття після з'їзду нацистської партії у Веймарі, історики та політики вважають це навмисною провокацією.

Раніше лідерка "АдН" Аліса Вайдель увійшла до п'ятірки найпопулярніших політиків країни і стала найпопулярнішою політикинею.