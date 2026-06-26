В Германии раскритиковали ультраправого депутата, позировавшего с нацистским приветствием

Депутата Бундестага от ультраправой партии "Альтернатива для Германии" ("АдГ") Мартина Райхардта раскритиковали за фотографию, на которой, как считается, политик демонстрирует гитлеровское приветствие.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Politico, которое первым получило ранее неопубликованное фото с депутатом.

На фотографии, сделанной в 2020 году, видно, как Райхардт поднимает левую руку и улыбается на одном из партийных собраний. Сам политик отрицает, что этот жест был нацистским приветствием. Он утверждает, что этот жест был частью "шутливой церемонии посвящения в рыцари", которую проводил один из присутствующих мужчин.

Фото: Politico

Двое человек, также присутствовавших на этой встрече, сказали, что жест воспринимался как нацистское приветствие. По их словам, мужчина, который на фото стоит на одном колене, Маркус Мотчманн, вручал Райхардту заявление о вступлении в ряды "Альтернативы для Германии", обращаясь к нему со словами "Мой фюрер". Мотчманн отрицал использование этих слов, но подтвердил, что фотография подлинная.

"Это должно было быть смешно. Совершенно нелепо, что это снова раздувают", – заявил он в комментарии журналистам.

Это разоблачение появилось в политически деликатный момент для партии "Альтернатива для Германии" накануне двух земельных выборов в восточной Германии, где ультраправые лидируют в опросах. Крупные победы на сентябрьских выборах еще больше закрепят доминирование "АдГ" в некоторых регионах и обострят дебаты о том, могут ли консерваторы канцлера Германии Фридриха Мерца продолжать поддерживать так называемый "брандмауэр", который не допускает ультраправых в федеральное правительство.

Консерваторы Мерца, которые в настоящее время отстают от партии "Альтернатива для Германии" в национальных опросах, резко раскритиковали Райхардта из-за этой фотографии.

"Нацистский салют – это выражение убеждений, а не ошибка. Любой, кто демонстрирует нечто подобное, не имеет места в парламенте", – заявил премьер-министр Саксонии-Анхальт Свен Шульце.

Несмотря на такие осуждения, непонятно, ухудшит ли этот инцидент сильное преимущество "АдГ" в опросах, особенно в восточной Германии, где недоверие к центристским партиям более распространено, чем в других частях страны.

Райхардт, помимо того, что является федеральным законодателем, возглавляет земельное отделение партии "Альтернатива для Германии" в Саксонии-Анхальт, где выборы запланированы на сентябрь. Текущие опросы показывают, что "АдГ" может набрать почти 42 процента голосов в этой федеральной земле, что обеспечит ей абсолютное парламентское большинство.

Напомним, в этом году депутата ультраправой "АдГ" оштрафовали за нацистский салют на предвыборном плакате.

Сообщалось, что министр внутренних дел немецкой земли Тюрингия Георг Майер призывает к новой попытке запретить партию "Альтернатива для Германии" ("АдГ").