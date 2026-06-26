У Німеччині зафіксували рекордну спеку

Німецька метеорологічна служба зафіксувала температуру 41,3 градуса – найвищу, яку досі вимірювали в Німеччині.

Дані метеорологів наводить Tagesschau, повідомляє "Європейська правда".

За попередніми даними Німецької метеорологічної служби (DWD), пізно вдень на метеостанції в Саарбрюкен-Бурбаху було зафіксовано 41,3 градуса – найвищу температуру, яку коли-небудь вимірювали в Німеччині.

Раніше там уже було зафіксовано найвищу температуру червня за всю історію спостережень.

Попередній рекорд спеки для Німеччини становив 41,2 градуса Цельсія, зафіксований 25 липня 2019 року в Тенісфорсті та Дуйсбурзі-Баерлі в землі Північний Рейн-Вестфалія.

За даними метеослужби, особливо спекотно було також у Бад-Кройцнах у Рейнланд-Пфальці та Кіцінгені в Баварії, де в другій половині дня температура сягнула 40,7 градусів.

Усі ці дані є попередніми – метеослужба може їх згодом скоригувати.

Також стало відомо, що у Великій Британії у п’ятницю зафіксували новий температурний рекорд у червні за всі роки спостережень – температура на сході Англії піднялася до 36,9°C.

А 23-24 червня стали рекордно спекотними днями для країни за увесь час спостережень. З вечора 25 червня спека почала відступати у найзахідніших районах країни, але для понад 60 департаментів ще діє "червоний" рівень небезпеки.