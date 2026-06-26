В Германии зафиксировали рекордную жару

Немецкая метеорологическая служба зафиксировала температуру 41,3 градуса – самую высокую, которая когда-либо измерялась в Германии.

Данные метеорологов приводит Tagesschau, сообщает "Европейская правда".

По предварительным данным Немецкой метеорологической службы (DWD), поздно днём на метеостанции в Саарбрюккен-Бурбахе была зафиксирована температура 41,3 градуса – самая высокая, когда-либо зафиксированная в Германии.

Ранее там уже была зафиксирована самая высокая температура июня за всю историю наблюдений.

Предыдущий рекорд жары для Германии составлял 41,2 градуса Цельсия, зафиксированный 25 июля 2019 года в Тенисфорсте и Дуйсбурге-Баерли в земле Северный Рейн-Вестфалия.

По данным метеослужбы, особенно жарко было также в Бад-Кройцнах в Рейнланд-Пфальце и Кицингене в Баварии, где во второй половине дня температура достигла 40,7 градусов.

Все эти данные являются предварительными – метеослужба может их впоследствии скорректировать.

Также стало известно, что в Великобритании в пятницу зафиксировали новый температурный рекорд для июня за всю историю наблюдений – температура на востоке Англии поднялась до 36,9 °C.

А 23–24 июня стали рекордно жаркими днями для страны за всю историю наблюдений. С вечера 25 июня жара начала спадать в самых западных районах страны, но для более чем 60 департаментов по-прежнему действует "красный" уровень опасности.