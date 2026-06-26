У Британії втретє за тиждень побито температурний рекорд червня

У Великій Британії у п’ятницю зафіксували новий температурний рекорд у червні за всі роки спостережень – температура на сході Англії піднялася до 36,9°C.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє BBC.

За даними Метеорологічної служби, п’ятниця стала попередньо найспекотнішим днем червня за всю історію спостережень: у місті Ваттішем, що у графстві Саффолк, було зафіксовано температуру 36,9°C.

Цей показник перевищив попередній рекорд, встановлений у четвер, коли в місті Мерріфілд, графство Сомерсет, температура сягнула 36,7°C.

А в середу на півдні Великої Британії було зафіксовано 35,7°C. Цей показник побив рекорд червневої температури 1976 року.

Через високі температури по всій країні зачинили сотні шкіл. Деякі туристичні місця, такі як музеї та зоопарки, були закриті для відвідувачів.

Протягом останніх днів кілька країн Європи охопила екстремальна спека. Особливо напружена ситуація спостерігається у Франції.

23-24 червня стали рекордно спекотними днями для країни за увесь час спостережень. З вечора 25 червня спека почала відступати у найзахідніших районах країни, але для понад 60 департаментів ще діє "червоний" рівень небезпеки.

Через вплив екстремальних температур на інфраструктуру коригували також графік руху на залізниці та призупиняли роботу кількох реакторів АЕС.