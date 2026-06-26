Зеленський підписав наказ про призначення послів на Мальті та в Сан-Марино

Президент України Володимир Зеленський призначив Ігоря Брусила послом на Мальті та в Сан-Марино.

Відповідні укази оприлюднили на сайті президента, повідомляє "Європейська правда".

Ігор Брусило, який очолює дипломатичну місію України в Італії, також за сумісництвом став послом на Мальті та у Сан-Марино.

Діяльність українських послів в цих двох країнах здійснюється через українське посольство в Римі.

Ігор Брусило обіймав посаду заступника керівника ОПУ з березня 2021 року, а в березні був призначений послом в Італії.

Минулого тижня Брусило офіційно розпочав свою дипломатичну місію, вручивши вірчі грамоти президенту Італії Серджо Маттареллі.

До цього послом України в Італії був Ярослав Мельник. Він обіймав цю посаду з вересня 2020 до 21 липня 2025 року. Після цього його призначили послом України в Бельгії.