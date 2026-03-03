Зеленський призначив заступника глави ОПУ послом в Італії

Президент Володимир Зеленський підписав указ про призначення заступника керівника ОПУ Ігоря Брусила послом України в Італії.

Відповідний указ оприлюднений на сайті глави держави, повідомляє "Європейська правда".

Іншим указом Зеленський звільнив Брусила з посади заступника керівника Офісу президента.

До Брусила послом України в Італії був Ярослав Мельник. Він обіймав цю посаду з вересня 2020 до 21 липня 2025 року. Після цього його призначили послом України в Бельгії.

Ігор Брусило обіймав посаду заступника керівника ОПУ з березня 2021 року.

Нагадаємо, у січні Зеленський призначив послом у Грузії дипломата Михайла Бродовича. При цьому посада посла у Грузії була вакантною з 2022 року.

А у листопаді минулого року Зеленський призначив Оксану Маркарову, колишнього посла України у США, своєю радницею з питань відбудови та інвестицій.