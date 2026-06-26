Зеленский подписал указ о назначении послов на Мальте и в Сан-Марино
Президент Украины Владимир Зеленский назначил Игоря Брусила послом на Мальте и в Сан-Марино.
Соответствующие указы опубликованы на сайте президента, сообщает "Европейская правда".
Игорь Брусило, возглавляющий дипломатическую миссию Украины в Италии, также по совместительству стал послом на Мальте и в Сан-Марино.
Деятельность украинских послов в этих двух странах осуществляется через украинское посольство в Риме.
Игорь Брусило занимал должность заместителя главы ОПУ с марта 2021 года, а в марте был назначен послом в Италии.
На прошлой неделе Брусило официально приступил к выполнению своих дипломатических обязанностей, вручив верительные грамоты президенту Италии Серджо Маттарелли.
До этого послом Украины в Италии был Ярослав Мельник. Он занимал эту должность с сентября 2020 года по 21 июля 2025 года. После этого его назначили послом Украины в Бельгии.