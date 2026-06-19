В Італії розпочав роботу новий посол України

Новий посол України в Італії Ігор Брусило у п’ятницю офіційно розпочав свою дипломатичну місію, вручивши вірчі грамоти президенту країни Серджо Маттареллі.

Про це Брусило написав у себе в Х, повідомляє "Європейська правда".

Посол подякував Італії та італійському народу "за щиру солідарність, послідовну підтримку України та всебічну допомогу з перших днів повномасштабного російського вторгнення".

"Разом із колегами в посольстві України в Італії продовжимо розвивати всебічне співробітництво між нашими державами та зміцнювати дружні зв’язки між нашими народами, щоб в Європу повернуся стійкий мир і гарантована безпека", – додав він.

Нагадаємо, 3 березня президент Володимир Зеленський підписав указ про призначення заступника керівника ОПУ Ігоря Брусила послом України в Італії.

До Брусила послом України в Італії був Ярослав Мельник. Він обіймав цю посаду з вересня 2020 до 21 липня 2025 року. Після цього його призначили послом України в Бельгії.

Ігор Брусило обіймав посаду заступника керівника ОПУ з березня 2021 року.

Нагадаємо, у січні Зеленський призначив послом у Грузії дипломата Михайла Бродовича. При цьому посада посла у Грузії була вакантною з 2022 року.

А у листопаді минулого року Зеленський призначив Оксану Маркарову, колишнього посла України у США, своєю радницею з питань відбудови та інвестицій.