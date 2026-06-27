У Німеччині поліція застосувала водомети, щоб допомогти людям охолодитися у спеку

Поліція Берліна вдалася до використання водометів, щоб допомогти людям охолодитися в умовах сильної спеки.

Про це повідомляє Tagesspiegel, пише "Європейська правда".

Як зазначено, берлінська поліція патрулює місто з двома водометами, які зазвичай використовуються для придушення масових заворушень і розгону натовпу.

Vor dem Brandenburger Tor hat die @polizeiberlin Wasserwerfer aufgefahren – zur Abkühlung in der #Hitzewelle in #Berlin. Sie fährt weiter zum Platz der Republik, Potsdamer Platz, Roten Rathaus und zur Jugendfarm im #Mauerpark. Unser Hitze-Blog: https://t.co/wHGMFnWV4i pic.twitter.com/lK1eJEGYoA – Tagesspiegel (@Tagesspiegel) June 27, 2026

На цей раз правоохоронці використовують водомети, щоб полегшити людям перенесення спеки.

Після того як вони обіллють водою місцевих жителів і туристів біля Бранденбурзьких воріт, вони попрямують до Рейхстагу, Потсдамер-Плац, Червоної ратуші та Мауерпарку.

Лише за день суботи поліція вже двічі використала 9 000 літрів води.

У п’ятницю Німецька метеорологічна служба зафіксувала температуру 41,3 градуса – найвищу, яку досі вимірювали в Німеччині.

На тлі аномальної спеки німецький залізничний концерн Deutsche Bahn та інші залізничні компанії не рекомендують здійснювати нетермінові поїздки на міжміських та регіональних маршрутах.