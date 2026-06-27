В Германии полиция применила водометы, чтобы помочь людям охладиться в жару

Полиция Берлина прибегла к использованию водометов, чтобы помочь людям охладиться в условиях сильной жары.

Об этом сообщает Tagesspiegel, пишет "Европейская правда".

Как отмечается, берлинская полиция патрулирует город с двумя водометами, которые обычно используются для подавления массовых беспорядков и разгона толпы.

Vor dem Brandenburger Tor hat die @polizeiberlin Wasserwerfer aufgefahren – zur Abkühlung in der #Hitzewelle in #Berlin. Sie fährt weiter zum Platz der Republik, Potsdamer Platz, Roten Rathaus und zur Jugendfarm im #Mauerpark. Unser Hitze-Blog: https://t.co/wHGMFnWV4i pic.twitter.com/lK1eJEGYoA – Tagesspiegel (@Tagesspiegel) June 27, 2026

На этот раз правоохранители используют водометы, чтобы облегчить людям перенесение жары.

После того как они обольют водой местных жителей и туристов у Бранденбургских ворот, они направятся к Рейхстагу, Потсдамер-Плац, Красной ратуше и Мауэрпарку.

Только за субботу полиция уже дважды использовала 9 000 литров воды.

В пятницу Немецкая метеорологическая служба зафиксировала температуру 41,3 градуса – самую высокую, которую до сих пор измеряли в Германии.

На фоне аномальной жары немецкий железнодорожный концерн Deutsche Bahn и другие железнодорожные компании не рекомендуют совершать несрочные поездки по междугородним и региональным маршрутам.