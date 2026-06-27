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В Германии полиция применила водометы, чтобы помочь людям охладиться в жару

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Новости — Суббота, 27 июня 2026, 17:44 — Ирина Кутелева

Полиция Берлина прибегла к использованию водометов, чтобы помочь людям охладиться в условиях сильной жары.

Об этом сообщает Tagesspiegel, пишет "Европейская правда".

Как отмечается, берлинская полиция патрулирует город с двумя водометами, которые обычно используются для подавления массовых беспорядков и разгона толпы.

На этот раз правоохранители используют водометы, чтобы облегчить людям перенесение жары.

После того как они обольют водой местных жителей и туристов у Бранденбургских ворот, они направятся к Рейхстагу, Потсдамер-Плац, Красной ратуше и Мауэрпарку.

Только за субботу полиция уже дважды использовала 9 000 литров воды.

В пятницу Немецкая метеорологическая служба зафиксировала температуру 41,3 градуса – самую высокую, которую до сих пор измеряли в Германии.

На фоне аномальной жары немецкий железнодорожный концерн Deutsche Bahn и другие железнодорожные компании не рекомендуют совершать несрочные поездки по междугородним и региональным маршрутам.

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Германия
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