У Німеччині на тлі сильної спеки закликали відмовитись від поїздок на поїздах

Німецький залізничний концерн Deutsche Bahn та інші залізничні компанії у зв’язку зі спекою у вихідні дні не рекомендують здійснювати нетермінові поїздки на міжміських та регіональних маршрутах.

Про це повідомляє n-tv, пише "Європейська правда".

У своїй заяві Deutsche Bahn зазначає, що ці вихідні транспортна інфраструктура Німеччини сильно страждає від рекордної спеки.

Залізничний транспорт також зазнає труднощів через екстремальні температури, додали в компанії.

Німецька метеорологічна служба попереджає про грози та зливи.

"Спільно з іншими залізничними компаніями та галузевими організаціями, такими як Федеральний союз приміського залізничного транспорту (BSN), Deutsche Bahn рекомендує: будь ласка, сьогодні та завтра уникайте всіх поїздок, які не є вкрай необхідними, як на міжміських, так і на регіональних маршрутах", – йдеться у заяві.

У п’ятницю Німецька метеорологічна служба зафіксувала температуру 41,3 градуса – найвищу, яку досі вимірювали в Німеччині.

Також стало відомо, що у Великій Британії у п’ятницю зафіксували новий температурний рекорд у червні за всі роки спостережень – температура на сході Англії піднялася до 36,9°C.

А 23-24 червня стали рекордно спекотними днями для країни за увесь час спостережень. З вечора 25 червня спека почала відступати у найзахідніших районах країни, але для понад 60 департаментів ще діє "червоний" рівень небезпеки.