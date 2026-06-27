Сікорський закликав не дати Путіну використати розбіжності між Україною і Польщею

Польський міністр закордонних справ Радослав Сікорський заявив, що Україна і Польща мають подолати суперечку й зосередитися на спільному ворогові в Москві.

Про це він сказав в інтерв’ю CBS News, повідомляє "Європейська правда".

Польський міністр висловив сподівання, що найближчим часом відносини між країнами вдасться налагодити.

"Мова не про те, щоб люди кинулися один одному в обійми. Мова про те, щоб вирішити не повторювати поганих речей і знайти краще спільне майбутнє. І саме в цьому дусі я сподіваюся, що ми зможемо налагодити відносини з Україною", – сказав Сікорський.

Він також наголосив на важливості того, щоб кремлівський правитель Владімір Путін не зміг скористатися цією суперечкою у своїх інтересах.

"Ми не повинні дозволяти Путіну використовувати наші розбіжності у своїх інтересах", – підкреслив глава МЗС Польщі.

Нагадаємо, увечері 19 червня президент Польщі Кароль Навроцький ухвалив рішення про позбавлення президента України Володимира Зеленського ордена Білого Орла у зв’язку з найменуванням одного з українських підрозділів на честь героїв УПА та заявив, що Польща не допустить вступу у ЄС тих, хто не розуміє необхідності відмовитись від "культу тоталітаризму та насильства".

На тлі цього рішення низка українських чинних і колишніх посадовців оголосили, що повернуть свої польські нагороди.

Лідер опозиційної польської партії "Право і справедливість" ("ПіС") Ярослав Качинський заявив, що Польщі слід почати блокувати нові раунди переговорів у процесі вступу України в ЄС.

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга у п'ятницю сказав, що Україна готова до рівноправного, чесного взаємовигідного партнерства з Польщею та хоче застосувати всі дипломатичні інструменти для врегулювання суперечки.