Сикорский призвал не дать Путину воспользоваться разногласиями между Украиной и Польшей

Польский министр иностранных дел Радослав Сикорский заявил, что Украина и Польша должны преодолеть разногласия и сосредоточиться на общем враге в Москве.

Об этом он сказал в интервью CBS News, сообщает "Европейская правда".

Польский министр выразил надежду, что в ближайшее время отношения между странами удастся наладить.

"Речь не о том, чтобы люди бросились друг другу в объятия. Речь о том, чтобы решить не повторять плохих вещей и найти лучшее общее будущее. И именно в этом духе я надеюсь, что мы сможем наладить отношения с Украиной", – сказал Сикорский.

Он также подчеркнул важность того, чтобы кремлевский правитель Владимир Путин не смог использовать этот спор в своих интересах.

"Мы не должны позволять Путину использовать наши разногласия в своих интересах", – подчеркнул глава МИД Польши.

Напомним, вечером 19 июня президент Польши Кароль Навроцкий принял решение о лишении президента Украины Владимира Зеленского ордена Белого Орла в связи с присвоением одному из украинских подразделений названия в честь героев УПА и заявил, что Польша не допустит вступления в ЕС тех, кто не понимает необходимости отказаться от "культа тоталитаризма и насилия".

На фоне этого решения ряд действующих и бывших украинских чиновников объявили, что вернут свои польские награды.

Лидер оппозиционной польской партии "Право и справедливость" ("ПиС") Ярослав Качиньский заявил, что Польше следует начать блокировать новые раунды переговоров в процессе вступления Украины в ЕС.

Министр иностранных дел Андрей Сибига в пятницу заявил, что Украина готова к равноправному, честному и взаимовыгодному партнерству с Польшей и намерена задействовать все дипломатические инструменты для урегулирования спора.