Міністерка фінансів Британії привезла до Києва допомогу і пограла в шахи у парку Шевченка

У суботу до Києва приїздила міністерка фінансів Британії Рейчел Рівз, у продовження анонсованого Лондоном додаткового пакета підтримки.

Про це "ЄвроПравді" повідомили у пресслужбі британського уряду.

Рівз приїздила до Києва у суботу 27 червня, проте публічно про її візит не повідомляли до його завершення.

Відзначають, що її поїздка є "сигналом непохитної підтримки" з боку Сполученого Королівства, у продовження анонсованого пакета у Гданську підтримки на забезпечення стійкості та енергетичної безпеки України на 290 млн фунтів стерлінгів – на додачу ще мільярда доларів фінансової підтримки Британії на забезпечення найважливіших послуг. Загальна невійськова британська підтримка України на 2026-27 роки тепер сягає 1,5 млрд фунтів стерлінгів.

"Рейчел Рівз під час візиту до Києва пообіцяла, що Британія буде діяти "далі і швидше" для підтримки відновлення України", – зазначають у комюніке.

Відзначають, що візит став продовженням розмов з колегами на Конференції з відновлення України у Гданську. Вона провела перемовини, серед іншого, з міністром фінансів України Сергієм Марченком.

Під час поїздки міністерка зустрічалася з українським міністром оборони Михайлом Федоровим та представниками українських і британських оборонних компаній, на зустрічі їй демонстрували передові досягнення mil-tech -зокрема ті, що є предметом співпраці.

"Безпека України – це безпека Європи, тож ми продовжимо підтримувати український народ", – заявила міністерка.

Рівз вшанувала полеглих українських захисників під стіною пам’яті на мурі Михайлівського золотоверхого собору. Також їй показали наслідки влучання "Шахеда" по Успенському собору і краєвиди з пагорбів Києва біля музею історії України у Другій світової війни. Крім того, вона відвідала реабілітаційний центр для дітей з інвалідністю, кошти на підтримку якого надає Британія.

Викладені фото з поїздки також розкрили, що Рівз, проходячи через парк Шевченка, зупинилася пограти у шахи зі звичайними киянами, яких зустріла там.

Нагадаємо, Рівз є міністеркою в уряді Кіра Стармера, який вирішив йти у відставку. Офіційно конкурс на посаду лідера Лейбористської партії розпочнеться лише в липні, проте найімовірнішим наступним прем’єром вважають колишнього мера Манчестера Енді Бернема.

У Британії запевнили, що їхня підтримка України збережеться й за нового уряду.

Британці вважають, що Бернем буде кращим прем'єром, ніж ніж будь-хто з лідерів інших британських партій.