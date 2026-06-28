Министр финансов Британии привезла в Киев помощь и поиграла в шахматы в парке Шевченко

В субботу в Киев приезжала министр финансов Великобритании Рэйчел Ривз, в продолжение анонсированного Лондоном пакета поддержки.

Об этом "ЕвроПравде" сообщили в пресс-службе британского правительства.

Ривз приезжала в Киев в субботу 27 июня, однако публично о ее визите не сообщали до его завершения.

Отмечают, что ее поездка является "сигналом непоколебимой поддержки" со стороны Соединенного Королевства, в продолжение анонсированного пакета в Гданьске поддержки на обеспечение устойчивости и энергетической безопасности Украины на 290 млн фунтов стерлингов – в дополнение еще миллиарда долларов финансовой поддержки Британии на обеспечение важнейших услуг. Общая невоенная британская поддержка Украины на 2026-27 годы теперь достигает 1,5 млрд фунтов стерлингов.

"Рэйчел Ривз во время визита в Киев пообещала, что Великобритания будет действовать "дальше и быстрее" для поддержки восстановления Украины", – отмечают в коммюнике.

Отмечается, что визит стал продолжением разговоров с коллегами на Конференции по восстановлению Украины в Гданьске. Она провела переговоры, среди прочего, с министром финансов Украины Сергеем Марченко.

Во время поездки министр встречалась с украинским министром обороны Михаилом Федоровым и представителями украинских и британских оборонных компаний, на встрече ей демонстрировали передовые достижения mil-tech – в частности те, которые являются предметом сотрудничества.

"Безопасность Украины – это безопасность Европы, поэтому мы продолжим поддерживать украинский народ", – заявила министр.

Ривз почтила павших украинских защитников под стеной памяти на стене Михайловского Златоверхого собора. Также ей показали последствия попадания "Шахеда" по Успенскому собору и виды с холмов Киева возле музея истории Украины во Второй мировой войне. Кроме того, она посетила реабилитационный центр для детей с инвалидностью, средства на поддержку которого предоставляет Британия.

Выложенные фото из поездки также раскрыли, что Ривз, проходя через парк Шевченко, остановилась поиграть в шахматы с обычными киевлянами, которых встретила там.

Напомним, Ривз является министром в правительстве Кира Стармера, который решил уходить в отставку. Официально конкурс на должность лидера Лейбористской партии начнется только в июле, однако наиболее вероятным следующим премьером считают бывшего мэра Манчестера Энди Бернема.

В Британии заверили, что их поддержка Украины сохранится и при новом правительстве.

Британцы считают, что Бернем будет лучшим премьером, чем кто-либо из лидеров других британских партий.